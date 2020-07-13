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تعليم الطائف تعتمد حركة نقل القيادة المدرسية للبنات

Time منذ 12 دقيقة
Views 1265
تعليم الطائف تعتمد حركة نقل القيادة المدرسية للبنات

الطائف (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، عن اعتماد حركة المكلفات والمنقولات في حركة النقل والترشيح للقيادة المدرسية للعام الدراسي 1441/ 1442، على أن يكون تسليم القائدات والوكيلات المنقولات والمكلفات خطابات النقل والتكليف بعد استخراجها من نظام راسل، ومتابعة مباشرة القائدات والوكيلات المنقولات والمستجدات في مدارسهن المنقولات المكلفات بها.

وكذلك متابعة قائدات المدارس في تسليم ما لديهم من عهد سابقة في المدارس المنقولات منها واستلام عهد المدارس والتأكد من إنهاء جميع العمليات المرتبطة بنظامي نور وفارس قبل إخلاء طرفهن، ومطالبة القائدات بإخلاء طرفهن من إدارة مراقبة المخزون، ومتابعة إخلاء طرف القائدات والوكيلات المنقولات والمكلفات بين المدارس في موعد أقصاه يوم الخميس 30/ 12/ 1441 مع رفع تقرير عن استقرار أوضاع المدارس بعد إخلاء الطرف والمباشرة لجميع المنقولات والمكلفات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 1/ 4/ 1442.

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أحدث التعليقات

رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش

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