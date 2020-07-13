الشرطة تحقق في فيديو مثير للجدل لابن ركريستيانو ونالدو الصغير

وكالات (صدى):
أثار فيديو لنجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد،البالغ 10 سنوات جدًلا حيث ظهر يركب الدراجة المائية أو جت سكي وهو بمفرده تمامًا.
وفتحت الشرطة البرتغالية التحقيق في واقعة نجل رونالدو؛ حيث إذا ثبت وجود أي مخالفات، فسيتم توقيع غرامة على عائلة كريستيانو رونالدو الابن؛ ذلك لأن قيادة دراجة مائية يستلزم تصريحًا خاصًا للبالغين فقط.
وبموجب القانون البرتغالي، تتراوح قيمة الغرامة المالية لقيادة طفل دراجة مائية بفرده بين 268 جنيهًا إسترلينيًا و 2688 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن أن تصل إلى 10.750 جنيه إسترليني في حال تم اختراق القانون من قِبل مجموعات أو شركات خاصة.