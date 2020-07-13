نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الشرطة تحقق في فيديو مثير للجدل لابن ركريستيانو ونالدو الصغير

Time منذ ساعة
Views 1791
الشرطة تحقق في فيديو مثير للجدل لابن ركريستيانو ونالدو الصغير

وكالات (صدى):
أثار فيديو لنجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد،البالغ 10 سنوات جدًلا حيث ظهر يركب الدراجة المائية أو جت سكي وهو بمفرده تمامًا.

وفتحت الشرطة البرتغالية التحقيق في واقعة نجل رونالدو؛ حيث إذا ثبت وجود أي مخالفات، فسيتم توقيع غرامة على عائلة كريستيانو رونالدو الابن؛ ذلك لأن قيادة دراجة مائية يستلزم تصريحًا خاصًا للبالغين فقط.

وبموجب القانون البرتغالي، تتراوح قيمة الغرامة المالية لقيادة طفل دراجة مائية بفرده بين 268 جنيهًا إسترلينيًا و 2688 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن أن تصل إلى 10.750 جنيه إسترليني في حال تم اختراق القانون من قِبل مجموعات أو شركات خاصة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش

أخر الأخبار

رؤى الصبان والجلسة في البيت
رؤى الصبان والجلسة في البيت
Time منذ 13 ثانية Views 102
زر مصعد ينقل فيروس كورونا لـ 71 شخصا‎‎
زر مصعد ينقل فيروس كورونا لـ 71 شخصا‎‎
Time منذ 31 ثانية Views 19
المريسل يعلق على اعتذار فهد المولد
المريسل يعلق على اعتذار فهد المولد
Time منذ 37 ثانية Views 1016
مواطن يتفاجئ بخلية نحل داخل منزله
مواطن يتفاجئ بخلية نحل داخل منزله
Time منذ 39 ثانية Views 102
باكستاني ماينمزح معاه
باكستاني ماينمزح معاه
Time منذ دقيقة Views 106
العقاب الملكي وحجمه الكبير
العقاب الملكي وحجمه الكبير
Time منذ دقيقة Views 116
ضابط ينقذ فتاة من الغرق في احد السيول
ضابط ينقذ فتاة من الغرق في احد السيول
Time منذ دقيقتين Views 172
سبب استخدام اليابان لـ "كرة البولينج" في اختبار آمان السيارات
سبب استخدام اليابان لـ "كرة البولينج" في اختبار آمان السيارات
Time منذ 4 دقائق Views 1045
تعليم الطائف تعتمد حركة نقل القيادة المدرسية للبنات
تعليم الطائف تعتمد حركة نقل القيادة المدرسية للبنات
Time منذ 12 دقيقة Views 1260
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله توفر وظائف شاغرة
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله توفر وظائف شاغرة
Time منذ 16 دقيقة Views 1281