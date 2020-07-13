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صورة نادرة للملك فهد ومعه خاله الأمير خالد الأحمد السديري

Time منذ ساعة
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صورة نادرة للملك فهد ومعه خاله الأمير خالد الأحمد السديري

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة متداولة، اليوم الاثنين، الملك فهد رحمه الله، ه وهو في عمر 14 سنة.

وظهر في الصورة القديمة الملك فهد ومعه خاله الأمير خالد الأحمد السديري رحمه الله، وذلك عام 1935م.

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أحدث التعليقات

رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش

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