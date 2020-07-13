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طريقة إجراء مكالمات "واتساب" باستخدام مساعد جوجل

Time منذ ساعة
Views 1696
Comment 3
طريقة إجراء مكالمات "واتساب" باستخدام مساعد جوجل

وكالات (صدى):
تتيح جوجل للمستخدمين استخدام مساعدها الذكي لإمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عبر WhatsApp، .

ويأتي مساعد جوجل مثبتًا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو يمكن تنزيله من خلال متجر جول، وتفعيله بقول مرحبًا قوقل Hey Google، أو بالضغط لفترة طويلة على زر الشاشة الرئيسية على جهازك.

عندما يكون مساعد جوجل مفتوحًا، استخدم أحد الأمرين الصوتيين: إجراء مكالمة واتس آب بجهة الاتصال Make a WhatsApp call to contact-name أو اتصل بجهة الاتصال عبر واتس آب Call contact-name on WhatsApp وبالمثل عند الرغبة في إجراء مكالمة فيديو.

ويجب على المستخدم إضافة لقب مستعار إلى جهات الاتصال الأكثر استخدامًا، بحسب موقع zeenews.

وكان واتس آب قد قدم ثلاث ميزات جديدة رائعة مؤخرًا، من إضافة الوضع الداكن على واتس آب ويب، وملصقات الرسوم المتحركة إلى إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR.

Time واتساب

أحدث التعليقات

رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش

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