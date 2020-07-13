طريقة إجراء مكالمات "واتساب" باستخدام مساعد جوجل

وكالات (صدى):
تتيح جوجل للمستخدمين استخدام مساعدها الذكي لإمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عبر WhatsApp، .
ويأتي مساعد جوجل مثبتًا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو يمكن تنزيله من خلال متجر جول، وتفعيله بقول مرحبًا قوقل Hey Google، أو بالضغط لفترة طويلة على زر الشاشة الرئيسية على جهازك.
عندما يكون مساعد جوجل مفتوحًا، استخدم أحد الأمرين الصوتيين: إجراء مكالمة واتس آب بجهة الاتصال Make a WhatsApp call to contact-name أو اتصل بجهة الاتصال عبر واتس آب Call contact-name on WhatsApp وبالمثل عند الرغبة في إجراء مكالمة فيديو.
ويجب على المستخدم إضافة لقب مستعار إلى جهات الاتصال الأكثر استخدامًا، بحسب موقع zeenews.
وكان واتس آب قد قدم ثلاث ميزات جديدة رائعة مؤخرًا، من إضافة الوضع الداكن على واتس آب ويب، وملصقات الرسوم المتحركة إلى إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR.