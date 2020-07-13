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شاهد.. أمطار غزيرة في أجواء صيفية بـ "أحد رفيدة"
منذ ساعة
1633
1
نايف السالم (صدى):
شهدت أحد رفيدة، اليوم الأثنين، هطول أمطار غزيرة فاجأت الجميع في وسط أجواء صيفية تغطي مناطق المملكة المختلفة.
ووثق فيديو الأجواء الممطرة الممزوجة بأجواء جميلة، في مشهد يخالف أجواء الصيف في أغلب المناطق.
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أحدث التعليقات
رياضي
سبحان الله دام انتم نفسك بالاعب ليش تبيعونه ياخي سبحان الله اللقمه بيد الاخر حلوه هدا نضام الحسد وليش كلها ضد الاتحاد قبلكم الاهلي نسقو سعيد المولد وما زان بعيزنهم الا يزم زقع مع الاتحاد خخخخخخ استغفر الله العظيم بس
. راعــي الـددســـن .
صـوره جمـيله ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .😍.
الملل
طيب تبغون صور لي وانا في منفوحه
ابو محمد 😎
اسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
الملل
فرق بين المتعوده ان كل شخص،يلمس مؤخرتها وهي راضيه بحجة زميل عمل او احنا اصحاب اخوات او التي تموت الف موته ولا اي شخص يلمس قطعة من القماش
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