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تركيا تتلاعب باللغات وتُراهن على جهل الشعب وتحابي إسرائيل بالإنجليزية (فيديو)

Time منذ 11 دقيقة
Views 1237
تركيا تتلاعب باللغات وتُراهن على جهل الشعب وتحابي إسرائيل بالإنجليزية (فيديو)

أنقرة (صدى):
تجيد تركيا والرئيس أردوغان التلاعب بكل المصطلحات واللغات المتاحة من أجل خدمة مصالحها، فهي لا تفرق حقًا بين عدو وصديق في تحقيق حلمها التوسعي.

ويتجلى تلاعب وتلون تركيا كالحرباء من خلال الكثير من المشاهد؛ لعلى أبرزها هو الاختلاف بين موقع وزارة الخارجية التركي "الرسمي" باللغة العربية والأخر بالإنجليزية.

وكعادة النظام المتلون ستجد محتوى الموقع بالعربية يتوافق مع العقليات المتأسلمة والسطحية التي تُزيف المصطلحات وتستغل الدين والشعارات العربية.

وعلى الموقع بالإنجليزية ستجد بكل وضوح تركيا تعترف بإسرائيل كدولة؛ لطالما زعمت مرارًا أنها تفعل كل شيء لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.

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