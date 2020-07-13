خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

حمود العنزي (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور، وذلك اعتباراً من اليوم.
ويتمثل التسجيل في نظام نور في الخطوات التالية:
1- الدخول على لنظام نور عبر الرابط التالي: اضغط هنا .
2- الضغط على رابط التسجيل لولي الأمر ثم إدخال سجل ولي الأمر.
3- كتابة اسم المستخدم المقترح ثم اختيار تسجيل طالب جديد .
4- إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.
5- تحديد صف الطفل ثم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.
6- اختيار المدرسة ثم الإقرار والتعهد.