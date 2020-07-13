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خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

Time منذ 22 دقيقة
Views 1386
خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

حمود العنزي (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور، وذلك اعتباراً من اليوم.

ويتمثل التسجيل في نظام نور في الخطوات التالية:

1- الدخول على لنظام نور عبر الرابط التالي: اضغط هنا  .

2- الضغط على رابط التسجيل لولي الأمر ثم إدخال سجل ولي الأمر.

3- كتابة اسم المستخدم المقترح ثم اختيار تسجيل طالب جديد .

4- إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد.

5- تحديد صف الطفل ثم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

6- اختيار المدرسة ثم الإقرار والتعهد.

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أحدث التعليقات

نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.

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