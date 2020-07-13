مي العيدان تكشف سر خسارتها للوزن مؤخرًا

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الاثنين، مؤخراً سبب خسارتها للوزن.
وقالت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "انستغرام" إن الجميع يرون أنها خسرت الكثير من الوزن لافتة إلى أنها لم تقم بأي خطوات مهمة وأن الأمر اقتصر على اتباعها وحمية غذائية مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأشارت إلى أن الرياضة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من روتينها الحياتي اليومي، مضيفة أنها تتناول الطعام إلى درجة الشبع وأنها لا تشعر بالحرمان.
ويذكر أن العيدان أحدثت ضجة مؤخراً بسبب ما كشفته عن واقعة ظهور الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في فيديو خادش خلال بثّ مباشر لها مع متبايعها في العام 2017.