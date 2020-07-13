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اخبار رياضية
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عالم المرأة
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فن وثقافة
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واحة الأحساء أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم
منذ 58 دقيقة
563
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أحدث التعليقات
نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.
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