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رئيس برشلونة يعلن توقف المفاوضات مع إنتر ميلان لضم مارتينيز

Time منذ ساعة
Views 1397
رئيس برشلونة يعلن توقف المفاوضات مع إنتر ميلان لضم مارتينيز

وكالات (صدى):
أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن توقف مفاوضاتهم مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي بشأن ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، في تصريحات تليفزيونية: " تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع لكن الآن توقفت المحادثات، الآن لا حديث بيننا، علينا إنهاء الليجا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا ".

وأضاف في سياق آخر: "لا أعتقد ان باريس سان جرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جرمان".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت مؤخرًا إلى انتقال مارتينيز (22 عاماً) إلى صفوف برشلونة.

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أحدث التعليقات

نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.

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