رئيس برشلونة يعلن توقف المفاوضات مع إنتر ميلان لضم مارتينيز

وكالات (صدى):
أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن توقف مفاوضاتهم مع إدارة إنتر ميلان الإيطالي بشأن ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وقال جوسيب ماريا بارتوميو، في تصريحات تليفزيونية: " تحدثنا إلى إنتر قبل أسابيع لكن الآن توقفت المحادثات، الآن لا حديث بيننا، علينا إنهاء الليجا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا ".
وأضاف في سياق آخر: "لا أعتقد ان باريس سان جرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جرمان".
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت مؤخرًا إلى انتقال مارتينيز (22 عاماً) إلى صفوف برشلونة.