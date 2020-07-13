بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تعلق على تشبيهها بـ "مايكل جاكسون"

خالد الظفيري (صدى):
علّقت ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، منى العتيبي، على وصفها بأنها تشبه الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.
ونشرت العتيبي، مقطع فيديو قالت فيه: " الناس الفترة هذه يدشون علي يقولون تشبهين مايكل جاكسون، وين مايكل جاكسون، أول شي شان زين أصير مايكل جاكسون، الأسطورة العالم كلها تعرفه، نمبر وان في العالم " .
وأضافت: " هذا لو أنا مسوية خشمي كان وشو بتقولون، نطروا لين سويت خشمي، عدلته ذيك الساعة قولولي مايكل جاكسون، مايكل جاكسون يعني تو الناس، انطروا خلي نسويه، بعدين دشوا وعلقوا عشان الناس تتماشى وياكم، مايكل جاسكون مايكل جاكسون بالكومنتات، تو الناس حبايبي".
وبدأت العتيبي، في الظهور أمام الجمهور بشكل واسع بعد حفل زفافها الذي نشرت تفاصيله والدتها وشاركت العديد من الفيديوهات من حفل الزفاف.