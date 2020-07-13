نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تعلق على تشبيهها بـ "مايكل جاكسون"

Time منذ 10 ساعات
Views 2107
Comment 1
بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تعلق على تشبيهها بـ "مايكل جاكسون"

خالد الظفيري (صدى):
علّقت ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، منى العتيبي، على وصفها بأنها تشبه الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.

ونشرت العتيبي، مقطع فيديو قالت فيه: " الناس الفترة هذه يدشون علي يقولون تشبهين مايكل جاكسون، وين مايكل جاكسون، أول شي شان زين أصير مايكل جاكسون، الأسطورة العالم كلها تعرفه، نمبر وان في العالم " .

وأضافت: " هذا لو أنا مسوية خشمي كان وشو بتقولون، نطروا لين سويت خشمي، عدلته ذيك الساعة قولولي مايكل جاكسون، مايكل جاكسون يعني تو الناس، انطروا خلي نسويه، بعدين دشوا وعلقوا عشان الناس تتماشى وياكم، مايكل جاسكون مايكل جاكسون بالكومنتات، تو الناس حبايبي".

وبدأت العتيبي، في الظهور أمام الجمهور بشكل واسع بعد حفل زفافها الذي نشرت تفاصيله والدتها وشاركت العديد من الفيديوهات من حفل الزفاف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

أخر الأخبار

الإطاحة بمسؤول موريتاني تورط في منح جزيرة لحمد بن خليفة
الإطاحة بمسؤول موريتاني تورط في منح جزيرة لحمد بن خليفة
Time منذ 3 دقائق Views 1113
صور للمرتزقة السوريين في ليبيا يصطفون للحصول على رواتبهم
صور للمرتزقة السوريين في ليبيا يصطفون للحصول على رواتبهم
Time منذ 57 دقيقة Views 1923
الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات
الأمير سطام: " آيا صوفيا " شأن تركي وأردوغان يعتمد فقط على الشعارات
Time منذ ساعة Views 1762
إيبولا يعود مجددا و " الصحة العالمية " تحذر من الخروج عن السيطرة
إيبولا يعود مجددا و " الصحة العالمية " تحذر من الخروج عن السيطرة
Time منذ ساعة Views 1927
حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني
حريق جديد بحي يقطنه قادة الحرس الثوري الإيراني
Time منذ ساعتين Views 1780
العثور على جثة نايا ريفيرا بعد أسبوع من البحث
العثور على جثة نايا ريفيرا بعد أسبوع من البحث
Time منذ ساعتين Views 1116
ريال مدريد يقترب من استعادة لقب الدوري
ريال مدريد يقترب من استعادة لقب الدوري
Time منذ ساعتين Views 1846
ملخص المباراة الودية بين الهلال والتعاون
ملخص المباراة الودية بين الهلال والتعاون
Time منذ ساعتين Views 1536
فلاح القحطاني : صدمت من كلمة عدنان جستنيه ان هناك من يلعب في دماغ اللاعب
فلاح القحطاني : صدمت من كلمة عدنان جستنيه ان هناك من يلعب في دماغ اللاعب
Time منذ ساعتين Views 588
أحمد الأمير : إذا دخل اللاعب فترة الـ 6 شهور و أراد النادي تفعيل الخيار التلقائي بالتجديد
أحمد الأمير : إذا دخل اللاعب فترة الـ 6 شهور و أراد النادي تفعيل الخيار التلقائي بالتجديد
Time منذ ساعتين Views 413