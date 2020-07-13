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مدرسة طهي فرنسية شهيرة تفتتح فرعا في المملكة

Time منذ 53 دقيقة
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مدرسة طهي فرنسية شهيرة تفتتح فرعا في المملكة

الرياض (صدى):
وقع مركز ”برنامج جودة الحياة“، وهو برنامج حكومي سعودي يستهدف تحقيق جزء من خطة التغيير التنموية العملاقة ”رؤية 2030″، اتفاقية تعاون مع شركة تعليم وتطوير، بهدف التنسيق لافتتاح المدرسة الفرنسية الجديدة.

وستشارك هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة في هذه الخطوة التي يترقبها الكثير من الراغبين في تعلم فنون الطهي بشكل أكاديمي ومحترف؛ من أجل تعزيز فرصهم بالحصول على عمل في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة.

ويذكر أن المملكة بدأت منذ العام الماضي، باستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم في أول تجربة من نوعها، كجزء من خطة حكومية طموحة تستهدف تحويل المملكة لوجهة سياحية عالمية، ما أوجد حاجة لمزيد من الطهاة السعوديين المحترفين للعمل في مطاعم وفنادق.

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أحدث التعليقات

نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.

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