فهد المولد: خروجي من المعسكر كان خطئًا اعتذر عنه

ماجد الأشرم (صدى):
أكد فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، أن خروجه من معسكر الفريق كان خطئًا منه، مقدمًا اعتذاره لجماهير الاتحاد.
وقال فهد المولد: " الوفاء للكيان الإتحادي وجماهيرة العاشقة الوفيه هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم أعتذاري " .
وأضاف: " اعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا إستثناء ، وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه " .
وكان المولد، قد خرج من المعسكر، بعدما أكد أن إدارة الاتحاد لم تفي بوعودها المادية تجاهه.