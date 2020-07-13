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فهد المولد: خروجي من المعسكر كان خطئًا اعتذر عنه

Time منذ ساعة
Views 1779
فهد المولد: خروجي من المعسكر كان خطئًا اعتذر عنه

ماجد الأشرم (صدى):
أكد فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، أن خروجه من معسكر الفريق كان خطئًا منه، مقدمًا اعتذاره لجماهير الاتحاد.

وقال فهد المولد: " الوفاء للكيان الإتحادي وجماهيرة العاشقة الوفيه هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم أعتذاري " .

وأضاف: " اعتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا إستثناء ، وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه " .

وكان المولد، قد خرج من المعسكر، بعدما أكد أن إدارة الاتحاد لم تفي بوعودها المادية تجاهه.

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أحدث التعليقات

نبيل
كبييييييييييييير يا أبو يعقوب كيير والله يشفي الكبتن خالد
صالح سعيد
مع الأسف الشديد.. لم يتعظ، بما حصل. ونخشي من القادم. بأن يكون أقسى وأشد نسأل الله تعالى السلامة.. آمين
Sam8
شكل الشباب اللي علقوا ماركزو ان الحيوان بالتيشرت الابيض معه فرد وقاعد يطلق عليهم
majed
لايغركم كذابين ماحد اعتذر لها تعرضي جسدك ومؤخرتك وبدون حياء تحملي ردة فعل الناس مثل مالك حرية في عرض مؤخرتك الناس لها حرية بالرد
. راعــي الـددســـن .
وحِـنا راح نعلمـهم تصلـيح الكبــسه والمـندي .😋.

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