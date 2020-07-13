عدنان جستنيه: اعتذار فهد المولد لا يعني عدم تطبيق اللوائح

طلال الغامدي (صدى):
علّق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على اعتذار اللاعب فهد المولد اليوم الاثنين، عن خروجه من معسكر الاتحاد.
وقال جستنيه في تغريدة له بموقع "تويتر":" اعتذار اللاعب فهد المولد للكل إدارة والجهازين الإداري والفني وزملاءه اللاعبين وجمهور خطوة جيدة " .
وأضاف: " قبول الإدارة والجهازين الإداري والفني وزملاءه اللاعبين خطوة جيدة " .
وتابع: " الاعتذار والتسامح لا يعني عدم تطبيق الإدارة للوائح وإجراءات نظامية أخرى تفرض ع اللاعب الالتزام بها " .
وأكد فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، أن خروجه من معسكر الفريق كان خطئًا منه، مقدمًا اعتذاره لجماهير الاتحاد.
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