بالفيديو.. "أوبو" تستعد لإطلاق شاحنها الأسرع منتصف هذا الشهر

وكالات (صدى):
قالت الشركة الصينية "أوبو" بأن الجيل الجديد لشاحنها السريع سيتم إطلاقه منتصف هذا الشهر، حيث تصل قدرته إلى 125 واط مما يعد الأسرع في السوق حاليا.
وستكشف ”أوبو“ بعد يومين عن كيفية عمل تقنية الشحن السريع، والتأثير الواضح لها على البطارية ، ويعد شاحن ”فيفو“لديه قدرة 120 ويستغرق 13 دقيقة لشحن بطارية 4000 مللي أمبير و5 دقائق فقط ليصل الشحن إلى 50%، لذا فمن المتوقع أن يكون الشاحن القادم لـ“أوبو“ بقدرة 125 واط أسرع من ذلك، ونظريا سيستغرق وقتا أقل من 13 دقيقة.
يُذكر أن شاحن ”شاومي“ السريع بقدرة 100 واط يتمكن من إعادة شحن بطارية 4000 أمبير في 17 دقيقة، ومع ذلك، لم تعلن الشركة عن الشاحن للاستخدام التجاري رسميًا.