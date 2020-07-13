القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته حبوب مخدرة

خالد الظفيري (صدى):
تمكنت قوات الأمن الكويتية من القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الإثنين ، وكان بحوزته كمية من حبوب ”اللاريكا“ ومادة الشبو، وبرفقته فتاتان قاصرتان.
وأوضحت حسابات محلية، بأن ”رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على المشهور، بعد محاولته الهرب والتعدي عليهم، فيما لم يتم ذكر اسم الشخص المعني صراحة، إلا أن حسابًا ألمح بطريقة غير مباشرة، إلى أنه نجم مواقع التواصل ”نصنص“.
وعلق أحد الناشطين بأنه قد تكون الواقعة ”قديمة“، حيث يعرف أحد مشاهير مواقع التواصل في الكويت، واسمه ناصي الناصي، نفسه عبر حساباته بـ“نصنص“، إذْ يتابعه عبر ”إنستغرام“، 339 ألف متابع.