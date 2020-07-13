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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ يوم
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7412.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 341 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 289 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أملاك, تهامة, نسيج, الإعادة السعودية, وصدق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز, الشرقية للتنمية, شمس, ميدغلف للتأمين, والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.07% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا، الإنماء, الأسماك, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, سيرا, الأسماك, الراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 60.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8331.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 ألف سهم تقاسمتها 840 صفقة.

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أحدث التعليقات

فارس
هذا الامير الذي كتبه فيه شعر من ضمن الابيات العسكريه من عقب منصور لو زادو رواتبها
الزهراني
اختي الكريمة اسال الله ان يشفيك تواصلي معي باذن الله ادلك على شيخ له خبرة كبيرة في هذا المجال
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة
ام يوسف
الموية التي تشربين منها اقراى عليها الغاتحة واية وخواتيم البقرة وايه الكرسي ويس والمعوذات والشرح ولاتشربي ماء غيره في كل شيء حتى الشاي اطبخي في الموية هذه وكلما تخلص الموية المقروء عليها اعيدي القراءة خلال شهر إلى شهربن راح يذهب اي أذى روحي في جسمك عن تجربة

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