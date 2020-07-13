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أنباء عن انضمام عبدالفتاح عسيري لصفوف النصر
منذ 32 دقيقة
1738
ماجد محمد (صدى):
أعلن الإعلامي والناقد الرياضي، محمد أبوهداية، انضمام لاعب نادي الأهلي عبدالفتاح عسيري لصفوف نادي النصر.
وأكد الإعلامي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن الإعلان الرسمي سيكون في نهاية الأسبوع الحالي .
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
. راعــي الـددســـن .
نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه
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