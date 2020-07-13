نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قصة مصاب تجاهل فحص الفيروس وتسبب في عدوى كل أسرته

Time منذ ساعة
Views 1700
قصة مصاب تجاهل فحص الفيروس وتسبب في عدوى كل أسرته

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن قصة حالة مصاب تجاهل أعراض الإصابة بالفيروس المستجد ولم يذهب للفحص فتسبب في إصابة جميع أفراد أسرته.

وقالت الوزارة، في بيانها: " على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، مصاب تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، مع الأيام تطورت حالته وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته" .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة، و2704 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
. راعــي الـددســـن .
نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه

أخر الأخبار

بالفيديو.. "أوبو" تستعد لإطلاق شاحنها الأسرع منتصف هذا الشهر
بالفيديو.. "أوبو" تستعد لإطلاق شاحنها الأسرع منتصف هذا الشهر
Time منذ 7 دقائق Views 1198
جهاز كشف كورونا يُثير السخرية من الحرس الثوري
جهاز كشف كورونا يُثير السخرية من الحرس الثوري
Time منذ 13 دقيقة Views 1293
رجل يدهس زوجته بالسيارة بعد خلاف بينهم
رجل يدهس زوجته بالسيارة بعد خلاف بينهم
Time منذ 18 دقيقة Views 368
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 19 دقيقة Views 385
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 20 دقيقة Views 299
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 21 دقيقة Views 230
وفاة والدة موظف بنك بكورونا بعد إغلاقه احترازيًا في الشرائع
وفاة والدة موظف بنك بكورونا بعد إغلاقه احترازيًا في الشرائع
Time منذ 21 دقيقة Views 1510
أب يخاطر بحياة ابنه من اجل التصوير !
أب يخاطر بحياة ابنه من اجل التصوير !
Time منذ 22 دقيقة Views 269
القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته حبوب مخدرة
القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته حبوب مخدرة
Time منذ 27 دقيقة Views 567
أنباء عن انضمام عبدالفتاح عسيري لصفوف النصر
أنباء عن انضمام عبدالفتاح عسيري لصفوف النصر
Time منذ 32 دقيقة Views 1737