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بلومبرج: وزير الطاقة ينجح في تحويل منظمة اوبك كبنك مركزي للنفط

Time منذ 43 دقيقة
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بلومبرج: وزير الطاقة ينجح في تحويل منظمة اوبك كبنك مركزي للنفط

علي القحطاني (صدى):
نجح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تأكيد فكرة تحويل منظمة أوبك كبنك مركزي للنفط، ويرى في التحديات التي واجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – دروسًا مستفادة للتاريخ استطاع تطبيقها في أزمة النفط الأخيرة وذلك بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة بأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان قد عبر في وقت سابق بإعجابه بـ آلان غرينسبان، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ظل متربعًا على عرشه لمدة 20 عامًا، وكان يتم تداول اسمه كثيرًا في الإعلام حتى وُصف بأنه أقرب لنجوم الروك، وقد واجه الإحتياطي الفيدرالي تحديًا مماثلًا لما يواجهه النفط في الفترة الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتابعت بلومبرغ: التحدي الذي يواجهه الآن منتجو النفط هو تحدٍ مألوف للغاية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو يدور حول كيفية تجنب حالة الذعر في السوق التي تلت اقتراح الفيدرالي تشديد السياسة النقدية في عام 2013، مردفة بأن المنظمة نجحت بقيادة المملكة في تطبيق تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط، والآن، بعد أن ساعدت هذه السياسة في كبح جماح هبوط الأسعار إلى مستويات تاريخية، فإنهم على وشك تخفيف هذه الإجراءات وفتح صنابير النفط قليلًا، لاسيما بعد ارتفاع الطلب مع رفع عمليات الإغلاق حول العالم.

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. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
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نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
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.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
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