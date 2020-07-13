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بالفيديو.. وليد الفراج يستعيد ذكريات تتويج الهلال بدوري الأبطال

Time منذ 59 دقيقة
Views 1548
بالفيديو.. وليد الفراج يستعيد ذكريات تتويج الهلال بدوري الأبطال

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقطع فيديو لحلقة برنامجه يوم 24 نوفمبر 2019، حيث تُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني .

وقال الفراج عبر “تويتر”: “ ‏حلقة ‎الدوري مع وليد 24 نوفمبر 2019 كانت ليلة لا تنسى مع الحدث الأبرز لأنديتنا منذ 15 عامًا مضت في وسط المحاولات السعودية المتكررة نحو كأس أندية آسيا، ننتظر بطلًا آخر من بلادنا قول يا رب ”.

يشار إلى أن الهلال كان قد تُوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، وتأهل الهلال إلى مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخهه، ونجح وقتها في حصد المركز الرابع بالبطولة العالمية.

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زائر
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