شيفيلد يونايتد يدعم مهاجمه بعد تعرضه للعنصرية

وكالات (صدى):
دعم نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مهاجمه ديفيد ماكجولدريك، اليوم الاثنين، بعدما تلقى النادي رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت تحمل الكثير من الإساءات العنصرية.
وكتب نادي شيفيلد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نحن سندعم ديفيد ماكجولدريك وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة المثيرة للاشمئزاز، سنعمل مع السلطات المختصة من أجل تقديم صاحب هذا المنشور إلى العدالة، هذا لا يجب أن يستمر، هناك حاجة إلى التغيير ".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره 12 عاما من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس.