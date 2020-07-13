نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شيفيلد يونايتد يدعم مهاجمه بعد تعرضه للعنصرية

Time منذ ساعة
Views 1412
شيفيلد يونايتد يدعم مهاجمه بعد تعرضه للعنصرية

وكالات (صدى):
دعم نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مهاجمه ديفيد ماكجولدريك، اليوم الاثنين، بعدما تلقى النادي رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت تحمل الكثير من الإساءات العنصرية.

وكتب نادي شيفيلد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نحن سندعم ديفيد ماكجولدريك وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة المثيرة للاشمئزاز، سنعمل مع السلطات المختصة من أجل تقديم صاحب هذا المنشور إلى العدالة، هذا لا يجب أن يستمر، هناك حاجة إلى التغيير ".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره 12 عاما من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
. راعــي الـددســـن .
نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه

أخر الأخبار

بالفيديو.. "أوبو" تستعد لإطلاق شاحنها الأسرع منتصف هذا الشهر
بالفيديو.. "أوبو" تستعد لإطلاق شاحنها الأسرع منتصف هذا الشهر
Time منذ 6 دقائق Views 1186
جهاز كشف كورونا يُثير السخرية من الحرس الثوري
جهاز كشف كورونا يُثير السخرية من الحرس الثوري
Time منذ 13 دقيقة Views 1286
رجل يدهس زوجته بالسيارة بعد خلاف بينهم
رجل يدهس زوجته بالسيارة بعد خلاف بينهم
Time منذ 18 دقيقة Views 364
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 19 دقيقة Views 376
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 19 دقيقة Views 294
سائق يدهس طفل
سائق يدهس طفل
Time منذ 20 دقيقة Views 230
وفاة والدة موظف بنك بكورونا بعد إغلاقه احترازيًا في الشرائع
وفاة والدة موظف بنك بكورونا بعد إغلاقه احترازيًا في الشرائع
Time منذ 21 دقيقة Views 1497
أب يخاطر بحياة ابنه من اجل التصوير !
أب يخاطر بحياة ابنه من اجل التصوير !
Time منذ 21 دقيقة Views 269
القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته حبوب مخدرة
القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبحوزته حبوب مخدرة
Time منذ 26 دقيقة Views 562
أنباء عن انضمام عبدالفتاح عسيري لصفوف النصر
أنباء عن انضمام عبدالفتاح عسيري لصفوف النصر
Time منذ 31 دقيقة Views 1722