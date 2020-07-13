إنهاء 1100 طلب إلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بتبوك

تبوك (صدى):
كشف قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، أنه انتهى من 1100 طلب لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية لأصحاب الأعمال والوافدين.
وصرّح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد العطوي، بأن ثبوت البلاغ الكيدي تُعاقب به المنشأة بإيقاف الخدمات بما فيها الاستقدام عاماً واحداً، باستثناء تجديد رخص العمل.
وأضاف أن تكرار المخالفة للمرة الثانية، يُعرض المنشأة إلى عقوبة إيقاف الخدمات لمدة 3 سنوات باستثناء تجديد رخص العمل، وفي المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها 5 سنوات باستثناء تجديد رخص العمل.
وشدّد على أنه ليس من حق صاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.