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إنهاء 1100 طلب إلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بتبوك

Time منذ 56 دقيقة
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إنهاء 1100 طلب إلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بتبوك

تبوك (صدى):
كشف قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، أنه انتهى من 1100 طلب لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية لأصحاب الأعمال والوافدين.

وصرّح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد العطوي، بأن ثبوت البلاغ الكيدي تُعاقب به المنشأة بإيقاف الخدمات بما فيها الاستقدام عاماً واحداً، باستثناء تجديد رخص العمل.

وأضاف أن تكرار المخالفة للمرة الثانية، يُعرض المنشأة إلى عقوبة إيقاف الخدمات لمدة 3 سنوات باستثناء تجديد رخص العمل، وفي المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها 5 سنوات باستثناء تجديد رخص العمل.

وشدّد على أنه ليس من حق صاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

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. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
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نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه

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