إدارة التعاون: السواط ونادي الإتحاد خالفوا الأنظمة

ماجد محمد (صدى):
أبدت إدارة نادي التعاون، استياءها الكبير جراء ما حدث من اللاعب عبدالمجيد السواط لاعب نادي التعاون الذي يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020 - 2021 م وفقا لما حصل عليه النادي من مصادقة لجنة الاحتراف بالإتحاد السعودي لكرة القدم والتي أيدت إجراء التعاون القانوني ووافقت على تمديد عقد اللاعب بدء من الأول من يوليو الجاري ولمدة موسم رياضي كامل.
واستنكر مجلس الإدارة تصرف الأشقاء بنادي الإتحاد بطلب واستقبال اللاعب للإنضمام لمعسكر الفريق في أبها وفقا لما بثه مركز الاتحاد الإعلامي في مخالفة قانونية واضحة وصريحة اللاعب ضد ناديه بمساعدة نادي الاتحاد في هذه المخالفة لأنظمة و تعاميم وزارة الرياضة والإتحاد السعودي التي أقرت بعد عودة النشاط الرياضي.
وأكدت إدارة النادي سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقًا للإنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعنية في وزارة الرياضة والإتحاد السعودي لكرة القدم حرصا واهتماما بالغين على حفظ حقوق الجميع ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح من اللاعب ونادي الإتحاد.