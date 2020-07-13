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تشافي مريضة معمرة من كورونا في مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

Time منذ ساعة
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تشافي مريضة معمرة من كورونا في مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

نايف السالم (صدى):
نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).

حيث أدخلت إلى الطوارئ وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب وتم إدخالها إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز وتم إعطائها العلاج اللازم وتمت تحت المراقبة الحيوية حتى تماثلت للشفاء بعد مرور (14) يوم وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
. راعــي الـددســـن .
نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه

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