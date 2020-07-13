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الإعلامي فقندش بعد تعافيه من كورونا: التجربة عصيبة وفقدت شقيقي

Time منذ ساعة
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الإعلامي فقندش بعد تعافيه من كورونا: التجربة عصيبة وفقدت شقيقي

الرياض (صدى):
روى الإعلامي علي فقندش تجربته في الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن المرض خطير.

وأوضح، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن إصابته كانت تجربة عصيبة، وعانى خلالها من عدة أعراض منها ارتفاع درجة الحرارة والسخونة وضيق في التنفس.

وأضاف أن شقيقه أصيب بالفيروس قبله بيومين، وكان يتواصل معه هاتفياً، مشيراً إلى أن حالة شقيقه تدهورت سريعاً، ونُقل لغرفة العناية المركزة، وبعدها توفي.

ونوه بأنه قضى نحو 21 يوما في المستشفى، منها 6 أيام داخل غرفة العناية المركزة، داعياً الجميع لاتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

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. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك راح البـزر في خبر كان .😱.
. راعــي الـددســـن .
نــهايـه شــينه للمــهايـطيه .🥊.
. راعــي الـددســـن .
.😂.ههههههههههههه.😂.
زائر
خيرا تعمل شرا تلقى-------------جزاه الله خير لو طولوا في الخرده مع الحراره والكتمه يموتوا---------هو صور عشان العبره وعشان يتم التاكيد علي الاهل بالانتباه لهم
رتيبه عبدالله جمال صابر
انا ابحث عن عمل خريجه باكالوريوس فيزياء ١٤٤٠ هـ العمر ٢٣ اعيش بمكه

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