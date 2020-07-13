إلزام شركة بدفع 2.9 مليون ريال لموظف

الرياض (صدى):
ألزمت المحكمة العمالية في الرياض، اليوم الاثنين، إحدى الشركات بتسليم موظف مستحقات نهاية الخدمة البالغة 2.9 مليون ريال؛ حيث جرت وقائع الجلسة عن بُعد وبشكل إلكتروني بالكامل.
وتعاقد الموظف مع الشركة، من عام 1997 وحتى إنهاء خدماته في 2019؛ ليتقدم بعد ذلك برفع دعوى إلكترونية إلى المحكمة العمالية بالرياض والتي بدروها أعادت له كامل حقوقه بشكل إلكتروني بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.