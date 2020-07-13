4 قرارات بريطانية لجذب السياحة الخليجية للبلاد

لندن (صدى):
تحاول بريطانيا إنعاش الإقتصاد البريطاني المتضرر جراء جائحة كورونا، بقيمة تصل لـ"33 مليار يورو" لدعم الشركات الصغيرة وتحفيز السياحة فقامت بعدة خطوات.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بأن هذة الخطة جاءت في عدة قرارات منها تخفيض القيمة المضافة من 20 % الى 5 فقط للسياح والمواطنين والمقيمين حتى 15 يناير 2021، مع دعم المقاهي والهيئات المشابهة بسداد 50 من قيمة أي فاتورة لأي سائح ومواطن وزائر.
وتابع سوناك القرارات بإلغاء الضريبة العقارية على العقارات المشتراه وقيمتها تكون أقل من 500 ألف جنيه إسترليني حتى مارس .2021، ودعم شركات السياحة ويرها بقروض بدون فوائد مع سداد رواتب الموظفين، ودعم قطاعات المتاحف والمسارح والأماكن السياحية وصالات العروض.