بالفيديو.. غدير السلطان تعود مجددًا بعد توبتها

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان، مجددًا بعد إعلانها توبتها واعتزالها عالم المكياج منذ 3 أشهر، إذ نضرت مقطع فيديو بدت فيه بشكل جديد.
وقالت غدير السلطان في المقطع: " إزيكم أعز الحبايب، شو أخباركم بعد الحجر، سبحان الله ما راح نتغير ما راح نتغير، الفترة اللي فاتت كنت أشوف كل شي شين، هاد الفترة كانت عجيبة، اتعلمت أشياء، ما كنت أتخيل".
وتابعت: " لم أتخيل نفسي أني أستطيع عزف البيانو، ولكنني تعلمت عزف البيانو، كما أنني مارست الرياضة بشكل أكبر، كورونا كشفت لنا الناس كثيرا حيث كشفت الناس التي بتحبك وآخرين ممكن لا يحبوك".