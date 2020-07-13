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بالفيديو.. غدير السلطان تعود مجددًا بعد توبتها

Time منذ 18 ساعة
Views 2435
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بالفيديو.. غدير السلطان تعود مجددًا بعد توبتها

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان، مجددًا بعد إعلانها توبتها واعتزالها عالم المكياج منذ 3 أشهر، إذ نضرت مقطع فيديو بدت فيه بشكل جديد.

وقالت غدير السلطان في المقطع: " إزيكم أعز الحبايب، شو أخباركم بعد الحجر، سبحان الله ما راح نتغير ما راح نتغير، الفترة اللي فاتت كنت أشوف كل شي شين، هاد الفترة كانت عجيبة، اتعلمت أشياء، ما كنت أتخيل".

وتابعت: " لم أتخيل نفسي أني أستطيع عزف البيانو، ولكنني تعلمت عزف البيانو، كما أنني مارست الرياضة بشكل أكبر، كورونا كشفت لنا الناس كثيرا حيث كشفت الناس التي بتحبك وآخرين ممكن لا يحبوك".

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

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