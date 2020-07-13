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استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال

Time منذ 11 دقيقة
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استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال

محمد بن طحيطح (صدى):
انهت أمانة منطقة عسير مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بابها "حدائق سما أبها الغربية " أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا ان نسبة الإنجاز بلغت100% بقيمة 12,420,975 ريال.

وأضاف ان موقع المشروع جاء برؤية مختلفة لموقع جمالي ذو إطلاله بهية ومساحات من الخضرة في منطقة ام الركب على طريق الطائف.

مشيرا الى ان مجموع أطوال الطرق في موقع سما أبها الغربية قدر بأكثر من 5كم وتقدر المسطحات الخضراء فيها بنحو 45 ألف م2 ووصل عدد الجلسات في المشروع الى نحو 120 جلسة وأربع دورات مياه علاوة على المرافق العامة.

وقال الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية، واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشياً مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني مبينا ان مشروع حدائق سما أبها تعد من المشاريع الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، وأبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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