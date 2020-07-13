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خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن

Time منذ 6 دقائق
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خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب على المطلقة اتباعها حال انقطاع الدعم.

وكانت إحدى المطلقات قد اشتكت، عبر حساب المستفيدين الخاص بالبرنامج بموقع تويتر، من انقطاع الدعم، متساءلة عن الحل.

وأجاب البرنامج أنه يمكن للمطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية أو إثبات احتضان.

وأضاف أنه في حال عدم إضافة التابعين وصدرت نتيجة الأهلية غير مؤهل تقوم المطلقة بتقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

ونوه البرنامج بأنه يجب على المطلقة عند تقديم الاعتراض إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابها عبر البوابة الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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