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فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام

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فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام

القاهرة (صدى):
أنصف النائب العام المصري الفتاة أمل عبدالحميد التي تعرضت للإغتصاب، كرها من شاب وأنجبت على أثر ذلك طفل قبل أعوام والتي ظلت تدافع طوال تلك السنوات عن نسب طفلتها وتسعى بكل السبل والوسائل لإثبات ذلك لمغتصبها.

وذكر النائب العام خلال بيان أن وحدة الرصد والتحليل بمكتبه قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة أمل عبد الحميد بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت من قبل خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرها عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إليه وتحليل البصمة الوراثية ، بحسب العربية نت .

وقال إن الفتاة تقدمت بدعوى أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة وتم رفضها، مضيفا أنه بعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الفتاة أبلغت بحادث التعدي جنسيا عليها خلال مارس عام 2018، والتي لم يثبت شبهة جنائية خاصة أنه وتم استبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى الشاب وقتئذٍ، واستمعت النيابة إلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته للفتاة، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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