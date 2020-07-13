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اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1655
اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه اليوم، لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكداً أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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