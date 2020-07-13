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أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام

Time منذ 38 دقيقة
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أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام

جدة (صدى):
كشفت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور الخطة المرورية لموسم حج هذا العام.

وتضمنت الخطة المسار المروري من نقطة التجمع بمحافظة جدة، وصولاً إلى الحرم المكي الشريف، ومسار نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجد نمره بمشعر عرفات.

كما حددت مسار الحافلات أثناء النفرة من عرفات وصولاً إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وكذلك المسار من النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى حتى وصول الحجاج إلى الأبراج أو الجمرات.

وسوف تسلك الحافلات طريق مكة - جدة السريع حتى الوصول لنقطة الفرز، ثم المسار الأول طريق أم القرى - ساحة الشبيكة أو المسار الثاني عن طريق الدائري الثالث، ومن ثم أنفاق كدي أجياد وشارع أجياد ثم تسلك الحافلات طريق الملك عبدالعزيز، عند تصعيد الحجاج من الحرم المكي إلى أبراج منى.

وأضافت أن الحافلات ستسلك الطريق الدائري الثالث، ثم طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجسر الملك خالد وطريق 68 الملك فهد، في حال نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى أبراج منى.

وأشارت إلى أنه في حال نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجدة نمره، فسيكون المسار من طريق 68 الملك فهد وشارع 511 وطريق 56 الجوهرة والطريق العرضي الأول، ثم طريق المشاه رقم 1 شمال مسجد نمره أو طريق 52 جنوب مسجد نمره للوصول إلى المسجد.

وستسير الحافلات من مزدلفة طريق سوق 62 وطريق سوق العرب وطريق 91 الدائري الغربي، وطريق رقم 3 وطريق الملك فيصل وطريق المشاه رقم 4، وذلك في حال نقل الحجاج من عرفات وصولاً إلى مسجد المشعر الحرام .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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