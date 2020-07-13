آلية تمديد دعم العاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا.
وذكرت صرف التعويض يمدد لمدة 3 أشهر إضافية اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وسيكون بنفس آلية أشهر الدعم السابقة، حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند، ووفقا لنسب الدعم الحالية.
وأضافت أن صرف التعويض سيتم وفقا لآلية تحديد التعويض في نظام ساند، و60% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر الأولى، و50% من الأجر المسجل في نظام التأمينات للثلاثة أشهر التالية.
وأشارت إلى أن في شهر سبتمبر ستكون نسبة الدعم للمنشآت الأكثر ضرراً 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، ونسبة الدعم للمنشآت الأقل ضرراً ستكون 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين.
وأكدت أنه سيتم تحديث قائمة المنشآت الأكثر ضرراً والمستثناة من الدعم بشكل دوري، والإعلان عنه في حينه.