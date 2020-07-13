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بالفيديو.. معاناة أب في الخروج من سيارة "أستون مارتن" بطريقة مضحكة

Time منذ 19 ساعة
Views 1917
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بالفيديو.. معاناة أب في الخروج من سيارة "أستون مارتن" بطريقة مضحكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو محاولة أب من سكوتلاند، غير معتاد على السيارات الرياضية الفارهة، وهو يركب سيارة من نوع "أستون مارتن" .

وأظهر المقطع الأب وهو يعاني للخروج منها وموجة من الضحك تنتاب الابن بسبب بسبب معاناة الأب.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

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