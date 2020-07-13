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‏قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1498
‏قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن ‏قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة من قبل الهيئة في شهر يوليو 2020م.

وشملت القائمة، التي نشرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: شركة أوبر السعودية المحدودة، مؤسسة جميل لتوجيه المركبات، شركة التمكين السريع، شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، شركة السرعة الإلكترونية التجارية، تطبيق نواعم للنقل البري.

وتضمنت القائمة: شركة إيجو لتقنية المعلومات، مؤسسة كداد للنقل البري، شركة كرم السيارة لتوجيه المركبات، شركة كيان رحلة لتقنية المعلومات، مؤسسة ترحال المدن للنقل البري، شركة الخيار الآمن لتقنية المعلومات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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