الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة من قبل الهيئة في شهر يوليو 2020م.
وشملت القائمة، التي نشرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: شركة أوبر السعودية المحدودة، مؤسسة جميل لتوجيه المركبات، شركة التمكين السريع، شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، شركة السرعة الإلكترونية التجارية، تطبيق نواعم للنقل البري.
وتضمنت القائمة: شركة إيجو لتقنية المعلومات، مؤسسة كداد للنقل البري، شركة كرم السيارة لتوجيه المركبات، شركة كيان رحلة لتقنية المعلومات، مؤسسة ترحال المدن للنقل البري، شركة الخيار الآمن لتقنية المعلومات.