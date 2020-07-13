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"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"

Time منذ 46 دقيقة
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"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة 64.577 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، منذ إطلاق البرنامج في (نوفمبر 2017) وحتى (نهاية يونيو 2020).

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج بواقع 28308 مستفيدات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 19463 مستفيدة، ثم جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 9186 مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 مناطق أخرى.

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وتضمنت آلية الالتحاق في البرنامج، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، في حين يقدم "هدف" دعما ماليا شهريا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً.

ويسهم البرنامج، في إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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