نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يكشف مهام الإدارة العامة للمدارس العالمية والأجنبية

Time منذ ساعة
Views 1539
وزير التعليم يكشف مهام الإدارة العامة للمدارس العالمية والأجنبية

الرياض (صدى):
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن الوزارة هي المرجع الأصلي لإصدار التراخيص والإستشارات في التعليم العالمي والأجنبي، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي، بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.

وأوضح الوزير عقب رعايته ورشة عمل حول الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي: «إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقًا لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس».

وشدد الوزير على عمق العلاقات طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عامّ والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز الاستثمار بالتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية موضحا بإنه يهدف لجذب المستثمرين .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

أخر الأخبار

فئات يُمكنهم تجنُّب عدوى فيروس كورونا
فئات يُمكنهم تجنُّب عدوى فيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1049
شاهد.. ضابط شرطة أمريكي يصعق شابًا من أصول إفريقية
شاهد.. ضابط شرطة أمريكي يصعق شابًا من أصول إفريقية
Time منذ 5 دقائق Views 1172
بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري
بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري
Time منذ 5 دقائق Views 1171
خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن
خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن
Time منذ 5 دقائق Views 1144
فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام
فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام
Time منذ 10 دقائق Views 480
استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال
استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال
Time منذ 11 دقيقة Views 1277
اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة
اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة
Time منذ 33 دقيقة Views 1646
أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام
أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام
Time منذ 38 دقيقة Views 1464
عبدالمجيد لـ "جماهير الاتحاد": أعدكم بالأفضل (فيديو)
عبدالمجيد لـ "جماهير الاتحاد": أعدكم بالأفضل (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1476
"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"
"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"
Time منذ 46 دقيقة Views 1377