فئات يُمكنهم تجنُّب عدوى فيروس كورونا

موسكو (صدى):
أكد المتخصص الروسي في علم المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، أن هناك بعض الفئات التي يُمكنها تجنب عدوى كورونا بنسبة كبيرة، أن عدم الشعور بالمرض إذا أصيبوا به.
وقال كريوتشكوف في مقابلة صحفية: “ مع وجود جرعة فيروسية صغيرة نسبيا، ستعمل مثل هذه المناعة على مستوى الجهاز التنفسي العلوي ولا تسمح للعدوى باختراق الجسم أكثر ” .
وأوضح اختصاصي المناعة، أن الأشخاص المتعافين من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية ضمن هذه الفئات، إذ تُخزن في أجسادهم أجسام مضادة قوية أو في ذاكرة خلايا (تي) المناعية، والتي تنشط استجابة مناعية مميزة، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وأضاف أن هذه الفئات تتضمن أيضًا الذين يتمتعون بشكل عام بأجسام قوية، وليسوا عرضة للجلطات والقصور المناعي.