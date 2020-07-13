نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بدء تنفيذ عقدين للصرف الصحي في حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال

Time منذ ساعة
Views 1458
بدء تنفيذ عقدين للصرف الصحي في حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال

الرياض (صدى):
أكدت شركة المياه الوطنية، مضيها قدمًا في تطبيق خططها الإستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، مبينة أنها بدأت بتنفيذ مشروعين في منطقة حائل للحفاظ على البيئة، وذلك بتكلفة تجاوزت 64 مليون ريال، ويأتي تنفيذ هذين المشروعين ضمن مبادرات التحول الوطني.

وأوضح رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد ، أن المشروعين المبرمين تضمنا تنفيذ شبكات الصرف الصحي مع الخط الناقل إلى ضاحية الملك فهد بمدينة حائل عقد رقم (1)، واستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل عقد رقم (4)، لافتًا إلى أنهما يدعمان إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على البيئة.

وقال : "إن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي مع الخط الناقل إلى ضاحية الملك فهد بمدينة حائل يتضمن تنفيذ أكثر من 34 كيلو مترًا طوليًا من الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي وملحقاتها ، كما سيتم تنفيذ 250 توصيلة منزلية للصرف الصحي وربطها مع محطة المعالجة في مدينة حائل، فيما يتضمن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في محافظة بقعاء بمنطقة حائل تنفيذ 500 توصيلة منزلية للصرف الصحي ، كما سيتم مد أكثر من 28 كيلو مترًا طوليًا من الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي وملحقاتها، التي ستنقل المياه إلى محطة المعالجة في محافظة بقعاء".

وبيّن الراشد أن المشروعين سيخدمان أكثر من 10 آلاف نسمة، كما سيكون لهما الأثر الكبير في رفع الضرر البيئي للأحياء المستهدفة، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي المياه والمعالجة البيئية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها، بهدف استدامتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في المنطقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

أخر الأخبار

فئات يُمكنهم تجنُّب عدوى فيروس كورونا
فئات يُمكنهم تجنُّب عدوى فيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1039
شاهد.. ضابط شرطة أمريكي يصعق شابًا من أصول إفريقية
شاهد.. ضابط شرطة أمريكي يصعق شابًا من أصول إفريقية
Time منذ 5 دقائق Views 1171
بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري
بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري
Time منذ 5 دقائق Views 1171
خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن
خطوات على المطلقة اتباعها حال انقطاع دعم حساب المواطن
Time منذ 5 دقائق Views 1144
فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام
فتاة مغتصبة ينصفها النائب العام
Time منذ 10 دقائق Views 480
استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال
استكمال تنفيذ مشروع سما أبها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال
Time منذ 11 دقيقة Views 1277
اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة
اعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في مساجد إضافية مهيأة
Time منذ 33 دقيقة Views 1646
أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام
أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام
Time منذ 38 دقيقة Views 1464
عبدالمجيد لـ "جماهير الاتحاد": أعدكم بالأفضل (فيديو)
عبدالمجيد لـ "جماهير الاتحاد": أعدكم بالأفضل (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1476
"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"
"هدف": 64577 موظفة استفدن من دعم "نقل المرأة"
Time منذ 46 دقيقة Views 1377