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رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات

Time منذ ساعة
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رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات

مكة المكرمة (صدى):
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مايقارب خمسين رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بست لغات هي :العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والأردية والبرماوية ، ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في موسمها الثامن.

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا وضمان سلامة حجاج ، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبين المهندس الزهراني أن الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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