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الأندية تضغط على ياسر المسحل بشأن قرار عدد اللاعبين الأجانب

Time منذ ساعة
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الأندية تضغط على ياسر المسحل بشأن قرار عدد اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
يضغط رؤساء أندية دوري المحترفين، على رئيس اتحاد كرة القدم بشأن عدم رضاها عن قرار وجود 7 أجانب للنادي المشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من الموسم المقبل 2020- 2021.

ومن المنتظر أن يصدر ياسر المسحل، بيانًا توضيحيًا حول الأسباب التي دفعت اتحاد القدم لاتخاذ هذه القرارات المتعلقة بعدد اللاعبين الأجانب والمواليد، بعدما قرر اتحاد كرة القدم، أن عدد الأجانب المشاركين في دوري المحترفين سيكون 7 لاعبين، مع وجود لاعب مواليد من سنة 1993.

أما الدرجة الأولى فسيتواجد بها 4 لاعبين أجانب، ولاعب واحد من المواليد من عام 1995، وعن الدرجة الثانية فسيتواجد لاعبان فقط من الأجانب، إضافة لوجود لاعب واحد من المواليد من عام 1997؛ فيما سيتم تقليص عدد اللاعبين المواليد القُصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى لاعبين، في كل درجة من درجات الفئات السنية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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