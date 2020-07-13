الأندية تضغط على ياسر المسحل بشأن قرار عدد اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
يضغط رؤساء أندية دوري المحترفين، على رئيس اتحاد كرة القدم بشأن عدم رضاها عن قرار وجود 7 أجانب للنادي المشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من الموسم المقبل 2020- 2021.
ومن المنتظر أن يصدر ياسر المسحل، بيانًا توضيحيًا حول الأسباب التي دفعت اتحاد القدم لاتخاذ هذه القرارات المتعلقة بعدد اللاعبين الأجانب والمواليد، بعدما قرر اتحاد كرة القدم، أن عدد الأجانب المشاركين في دوري المحترفين سيكون 7 لاعبين، مع وجود لاعب مواليد من سنة 1993.
أما الدرجة الأولى فسيتواجد بها 4 لاعبين أجانب، ولاعب واحد من المواليد من عام 1995، وعن الدرجة الثانية فسيتواجد لاعبان فقط من الأجانب، إضافة لوجود لاعب واحد من المواليد من عام 1997؛ فيما سيتم تقليص عدد اللاعبين المواليد القُصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى لاعبين، في كل درجة من درجات الفئات السنية.