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بالفيديو.. رغبة محمد الشعيبي في الزواج تغضب فتيات الخليج

Time منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. رغبة محمد الشعيبي في الزواج تغضب فتيات الخليج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسبب مقطع فيديو للفنان محمد الشعيبي، في موجة واسعة من الجدل وذلك بعد تصريحات له تفيد رغبته بالزواج.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "سناب شات" وهو يقول بأنه يرغب في الزواج من فتاة سعودية معدداً أسباب هذا الخيار، بان بها مميزات غير مع احترامي لكل بنات الخليج، فيهم النعم، لكن السعودية من ديرتي وأحسها ستر وغطا".

وأضاف: "أحس إنه رجل البيت ليه احترام وكيان وقدر تعطيه قدره وتحترمه وتفزعله. ولو جعان تأكل في نفس الوقت ولو كان نص الليل. بالنهاية مو معني إنه بنات الكويت أو عمان أو الإمارات مو زينين. لا بالعكس أكن لهن كل الاحترام والتقدير" مما تسبب في ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين هاجموه بقوة حيث عبر الكثيرون عن غضبهم بسبب تعليقه. ورأى فيه بعضهم إهانة لنساء الخليج عموماً والكويت خصوصاً، مع الإشارة إلى أن والدة الشعيبي كويتية الأصل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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