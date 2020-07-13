بالفيديو.. رغبة محمد الشعيبي في الزواج تغضب فتيات الخليج

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسبب مقطع فيديو للفنان محمد الشعيبي، في موجة واسعة من الجدل وذلك بعد تصريحات له تفيد رغبته بالزواج.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "سناب شات" وهو يقول بأنه يرغب في الزواج من فتاة سعودية معدداً أسباب هذا الخيار، بان بها مميزات غير مع احترامي لكل بنات الخليج، فيهم النعم، لكن السعودية من ديرتي وأحسها ستر وغطا".
وأضاف: "أحس إنه رجل البيت ليه احترام وكيان وقدر تعطيه قدره وتحترمه وتفزعله. ولو جعان تأكل في نفس الوقت ولو كان نص الليل. بالنهاية مو معني إنه بنات الكويت أو عمان أو الإمارات مو زينين. لا بالعكس أكن لهن كل الاحترام والتقدير" مما تسبب في ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين هاجموه بقوة حيث عبر الكثيرون عن غضبهم بسبب تعليقه. ورأى فيه بعضهم إهانة لنساء الخليج عموماً والكويت خصوصاً، مع الإشارة إلى أن والدة الشعيبي كويتية الأصل.