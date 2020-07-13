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وصفة الباذنجان لخسارة الوزن

Time منذ 17 دقيقة
Views 1337
وصفة الباذنجان لخسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحمل ماء الباذنجان مع عصير الليمون ، الكثير من الفوائد على الصحة، ويعمل كمضاد للأكسدة، لإحتوائه على الألياف، كما أنه يحد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وتحضر هذة الوصفة حبة باذنجان واحدة، عصير حبة ليمون، 4 أكواب ماء، حيث تغسل حبة الباذنجان جيدا وتقطع دون تقشير.

و يوضع الماء على النار حتى يغلي وتضاف إليه قطع الباذنجان. تترك لمدة 10 دقائق ثم يصفى الماء ويسكب في عبوة زجاجية. يترك ليبرد قبل إضافة عصير الليمون وإغلاق العبوة ووضعها في الثلاجة ويتم تناوله يوميا لمدة 7 أيام قبل الإفطار، ثم 3 مرات أسبوعيا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
جمييييييييييييييييييييييييييييييييييل ورووووووووووووووووووووعة..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه الديك الذي لا يهاب ..
asd
قال تعالى "ان جعلناكم شعوبا وقبائل" القبيلة والانساب امر موجود وثابت الى يوم القيامة قال تعالى "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)" النسب موجود وثابت ولايمكن ان تلغيه دعاوى التحضر او غيره لكن المهم هو البعد عن العصبية ومساؤى الاخلاق في هذا الجانب وان نكون وسط لانتعصب بشكل متخلف ولاننكر الانساب بدعوى التحضر. "
زعيم اااسيا
يوم ٢٤نوفمبر احرق حروف خرقة ام زكي واعوانه لكن حاول تردد جحفلي يمكن يرجع التركيز كويس بسم الله عليك المقال مية مية
كان زمان
وش قالت العجوز ..

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