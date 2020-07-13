وصفة الباذنجان لخسارة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحمل ماء الباذنجان مع عصير الليمون ، الكثير من الفوائد على الصحة، ويعمل كمضاد للأكسدة، لإحتوائه على الألياف، كما أنه يحد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.
وتحضر هذة الوصفة حبة باذنجان واحدة، عصير حبة ليمون، 4 أكواب ماء، حيث تغسل حبة الباذنجان جيدا وتقطع دون تقشير.
و يوضع الماء على النار حتى يغلي وتضاف إليه قطع الباذنجان. تترك لمدة 10 دقائق ثم يصفى الماء ويسكب في عبوة زجاجية. يترك ليبرد قبل إضافة عصير الليمون وإغلاق العبوة ووضعها في الثلاجة ويتم تناوله يوميا لمدة 7 أيام قبل الإفطار، ثم 3 مرات أسبوعيا.