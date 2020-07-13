بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري

ماجد محمد (صدى):
كشف الناقد الراياضي عدنان جستنيه مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ألمح بأن اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد يُفاوض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي لمغادرة الراقي والانضمام إلى الاتحاد، وذلك بالرغم من أن النصر دخل في الصفقة لإقناع اللاعب عسيري بالإنضمام للعالمي.
وذكر جستنيه أن المولد فاوض عسيري للانضمام إلى الاتحاد، حيث رد المريسل على كلام جستنيه قائلًا بأنه قال إن هناك لاعب من الاتحاد يُفاوض لاعب دولي لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه للانضمام إلى العميد، مضيفًا أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري نهائيًا.
وأشار جستنيه إلى أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري مباشرة، موجهًا التهمة إلى الإعلامي عبدالعزيز المريسل بكشف اسم عبدالفتاح عسيري مما يُسبب ورطة
لنادي الاتحاد.