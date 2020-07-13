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بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري

Time منذ 4 دقائق
Views 1158
بالفيديو.. عدنان جستنيه يكشف مفاجأة بشأن عبدالفتاح عسيري

ماجد محمد (صدى):
كشف الناقد الراياضي عدنان جستنيه مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ألمح بأن اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد يُفاوض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي لمغادرة الراقي والانضمام إلى الاتحاد، وذلك بالرغم من أن النصر دخل في الصفقة لإقناع اللاعب عسيري بالإنضمام للعالمي.

وذكر جستنيه أن المولد فاوض عسيري للانضمام إلى الاتحاد، حيث رد المريسل على كلام جستنيه قائلًا بأنه قال إن هناك لاعب من الاتحاد يُفاوض لاعب دولي لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه للانضمام إلى العميد، مضيفًا أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري نهائيًا.

وأشار جستنيه إلى أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري مباشرة، موجهًا التهمة إلى الإعلامي عبدالعزيز المريسل بكشف اسم عبدالفتاح عسيري مما يُسبب ورطة

لنادي الاتحاد.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .
أبو فارس
شكرا زعيم اااسيا، هذا دليل وعيك وسلامة قلبك (زااادك الله من واااسع فضله)
. راعــي الـددســـن .
شــي مِنـــتاز الله يبـارك له بأرضــه .🌴👍.
جاسم
فضحهم من لجئو له للتخريب ذهب الى جهنم مع كتابه الاخضر والان دور اتباعه الخونه هذا نتاج الحسد والخيانهىوالغريب انهم كلهم كانو معززين مكرمين لدى دولهم ولكن الخسه والنذاله تمشي في عروقعم من يصدق ان الكويت الصغير الغني يقترض الا بعد فعل هؤلاء اللصوص وعلى راسهم الخبيث دشتي لعنة الله عليه وعلى ايران
مواطن
هذا إلى فالح فيه ياتركي

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