تفاصيل جديدة صادمة عن آثار الفيروس على المصابين

روما (صدى):
كشف أطباء إيطاليون، اليوم الاثنين، عن تفاصيل صادمة بشأن آثار الفيروس المستجد على أجسام المصابين والمتعافين، حيث أنه ليس مجرد مرض يتسبب بالتهاب رئوي؛ لكن من الممكن أن يكون قاتلًا ويعصف بالجسم كله.
وأوضح الأطباء، ا أن الفيروس أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن؛ محذرين من أن بعض المرضى قد "لا يتعافون أبداً" من "كوفيد19".
وأشاروا إلى أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمرض وتداعياته المؤلمة؛ بينما رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد؛ وذلك أن الفيروس لا يزال مرضا جديدًا لا يعرف عنه الكثير.