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صورة تارخية لمصافحة الرئيس جمال عبدالناصر للأميرة نزهة بنت سعود
منذ 37 دقيقة
1913
عادل الحربي (صدى):
نشر حساب الرسمي لمؤسسةالملك سعود، صورة نادرة للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وإبنة الملك سعود الأميرة نزهة بنت سعود.
وأظهرت الصورة الرئيس عبدالناصر وهو يصافح الأميرة نزهة بإبتسامة عريضة والتي كانت بالقاهرة.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
جمييييييييييييييييييييييييييييييييييل ورووووووووووووووووووووعة..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه الديك الذي لا يهاب ..
asd
قال تعالى "ان جعلناكم شعوبا وقبائل" القبيلة والانساب امر موجود وثابت الى يوم القيامة قال تعالى "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)" النسب موجود وثابت ولايمكن ان تلغيه دعاوى التحضر او غيره لكن المهم هو البعد عن العصبية ومساؤى الاخلاق في هذا الجانب وان نكون وسط لانتعصب بشكل متخلف ولاننكر الانساب بدعوى التحضر. "
زعيم اااسيا
يوم ٢٤نوفمبر احرق حروف خرقة ام زكي واعوانه لكن حاول تردد جحفلي يمكن يرجع التركيز كويس بسم الله عليك المقال مية مية
كان زمان
وش قالت العجوز ..
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