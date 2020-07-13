طفلة تدفع نسرين طافش للغضب من يوتيوب

أميرة خالد (صدى):
شهدت مصر حادثًا مأساويًا الأيام الماضية بمقتل طفلة شنقًا على يد أخرى متأثرة بمشاهدتها للحادث في فيلم رعب عبر يوتيوب؛ ليشتعل غضب الفنانة السورية نسرين طافش.
وكتبت نسرين طافش، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " أرجوكم راقبوا اطفالكم.. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب او السوشال ميديا او التلفزيون من مشاهد عنف واكشن وقتل واجرام " .
وأضافت: " اللي معتبر الموضوع مش مهم كتير يبحث عن قصة الطفلة يللي قتلت طفلة تانية أضغر منها بمصر"، مضيفة: "طفلك أمانة وانت مؤتمن عليه أمام رب العالمين.. الله يحمي أطفال الجميع "؛ فيما لم تمر دقائق حتى حذفت التغريدة واستبدلتها بأخرى تحمل نفس الرسالة لكنها قررت عدم الاستشهاد بقصة الطفلة المصرية التي قتلت أخرى.