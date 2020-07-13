مدرب الهلال يحسم مصير عمر خربين

ماجد محمد (صدى):
قرر المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الاثنين، الاستغناء عن المهاجم السوري عمر خربين وعدم استمراره مع الهلال الموسم المقبل، كما اقترح اسمين، أحدهما برازيلي والآخر يوناني لضمهما بدلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو وخربين.
وكشفت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الهلال تتجه نحو التفاوض مع اللاعبين المقترحين، لمحاولة ضمهما للفريق في الموسم المقبل.
وعلى جانب آخر، تأكدت مشاركة البيروفي كاريلو مع الهلال في جميع الجولات المتبقية من الدوري بما فيها ديربي الرياض أمام النصر، وذلك بعد أن قرر الـ"فيفا" تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.